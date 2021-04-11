1187 rakımlı çam tepe üs bölgesi TSK’nın 2017 yılından bu yana sınır ötesinde kurduğu üslerden sadece biri. Kahraman Türk komandoları bölgede başarılı operasyonlar gerçekleştiriyor.

Bununla birlikte hem Hakurk'taki teröristlere göz açtırılmıyor hem de bu bölgede yaşayan ırak halkının huzur ve güveni sağlanıyor.

Irak’ın kuzeyinde yer alan üs stratejik bir öneme sahip

Çam Tepe üs bölgesi stratejik bir noktada. Teröristlerle her an sıcak bir çatışma yaşanabiliyor.

Adını da 2017 de üst bölgesinde teröristlerce şehit edilen uzman çavuş Hüseyin Çam'dan alıyor.

Kahraman komandolar sınır ötesinde

Sarp dağlarla kaplı, uçurumlarla bezeli sert coğrafyada, Mehmetçik gözünü mevziden bir an olsun ayırmıyor. Her türlü terör tehdidine karşı daima hazır.

Hakurk, Türkiye sınırıyla terör örgütü PKK’nın ana üssü kandil dağı arasındaki geçiş güzergahı ve ikmal hattı konumunda. Uzun yıllar teröristlerin Türkiye’ye gerçekleştirdiği birçok saldırı tam da burada gerçekleşti.

Ancak TSK’nın alan hakimiyetini sınır ötesine taşımasıyla hem saldırılar hem de sızma girişimleri engellendi.

Üs bölgelerinde yerli ve milli silahlar kullanılıyor

Türk askerinin sahadaki en önemli yardımcılarıysa yerli ve milli silahlar.

Sarp elektronik harp sistemiyle kilometrelerce uzaktaki hedef dışarı çıkmadan imha edilebiliyor.

Acar radar sistemi bölgedeki tüm hareketli cisimler anında belirleniyor. Böylece teröristlere göz açtırılmıyor. Şahin göz sistemiyle de gece gündüz demeden her nokta askerin görüş alanında.

Türk askerinin sınır ötesinde kurduğu üs bölgeleri sayesinde vatanın her karış toprağı sınır ötesinde kahramanca korunuyor.

HABER: Emre YÜNCÜ

KAMERA: Aykut OLGUN