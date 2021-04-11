Haber Giriş: 11 Nisan 2021 Pazar 12:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
CHP'li milletvekilleri 81 ilde halkın sorunlarını dinleyecek
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerine 81 ili ziyaret etmeleri için talimat verdi. Gezilerde örgütler denetlenecek, belediye hizmetleri yakından takip edilecek. Hazırlanan raporlar Kılıçdaroğlu'na sunulacak.
CHP milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 81 ili ziyaret edecek.
Kılıçdaroğlu da daha önce belirlenen 24 ile ziyaretlerini sürdürecek. CHP'nin oy potansiyelinin düşük olduğu illere de gidecek. 24 ilin tamamlanmasının ardından diğer iller için de hazırlık yapılacak.
Gezilerin gündemi yaşanan sorunlar ve istifalar
Milletvekilleri ise genel başkan yardımcıları başkanlığında gruplar halinde 81 ili gezecek.
Örgütlerde yaşanan sorunlar, istifalar da gezilerin gündem başlıkları arasında.
Halkın sorunlarını ve belediyelerden beklentileri raporlaştıracaklar. O raporlar Kılıçdaroğlu'na sunulacak.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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