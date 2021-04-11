CHP milletvekilleri, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla 81 ili ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu da daha önce belirlenen 24 ile ziyaretlerini sürdürecek. CHP'nin oy potansiyelinin düşük olduğu illere de gidecek. 24 ilin tamamlanmasının ardından diğer iller için de hazırlık yapılacak.

Gezilerin gündemi yaşanan sorunlar ve istifalar

Milletvekilleri ise genel başkan yardımcıları başkanlığında gruplar halinde 81 ili gezecek.

Örgütlerde yaşanan sorunlar, istifalar da gezilerin gündem başlıkları arasında.

Halkın sorunlarını ve belediyelerden beklentileri raporlaştıracaklar. O raporlar Kılıçdaroğlu'na sunulacak.