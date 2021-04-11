Meclis, mini ekonomi paketini yasalaştırılmak için mesai yapacak. Teklife göre, çiftçilerin tarım kredi borçları yeniden yapılandırılacak.

Kurumlar Vergisi bu yıl için yüzde 25'e, 2022 yılı için de yüzde 23'e çıkarılacak.

Yasalaşacak torba teklifle, yiyecek içecek sektöründe çalışanların Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak.

Buna göre, Nisan ve Mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara bin 500 lira ödenecek.

Geçici iş göremezlik ödeneği son 3 aydaki ortalamaya göre değil, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ay dikkate alınarak hesaplanacak.

İklim değişikliği Meclis gündeminde

Yeni haftada Meclis'te komisyonlar da mesailerine devam edecek.

İklim değişikliğiyle mücadele araştırma komisyonu bu kez Enerji, Sağlık, Tarım ve Ulaştırma bakan yardımcılarının görüşlerine başvuracak.

Komisyon ayrıca Erozyonla Mücadele ve Milli Parklar Genel Müdürlüklerinin temsilcilerini dinleyecek.