Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, son zamanlarda İslam karşıtlığı içeren saldırıların özellikle ramazan ayında Avrupa'da, Batı'da arttığını, diğer taraftan da PKK destekçilerinin de değişik Avrupa ülkelerinde saldırılarını artırdığını hatırlatmıştı.

Önceki gece Paris Başkonsolosluğuna 4 kişilik bir grubun patlayıcı maddelerle saldırısı olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Konsolosluk binamızın camında çatlak, duvarında da hasar var. Misyonların korunmasının sorumluluğu Viyana Sözleşmesi'ne göre ev sahibi ülkededir. Dolayısıyla Fransa'nın öncelikle bu saldırıyı gerçekleştirenlerin bir an önce tutuklanması, ele geçirilmesi ve yargı önünde hesap vermesi için gerekeni yapması gerekiyor. Bu anlamda (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron'un danışmanı da Büyükelçimizi aradı. Paris Belediye Başkanı, bir dayanışma mesajı yayımladı." demişti.

"PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor"

Bunları önemsediklerini ancak somut adımları da görmek istediklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Özellikle bu tür saldırıların tekrarlanmaması için geçmişte olduğu gibi PKK iltisaklı kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması gerekiyor. Mal varlıklarının dondurulması ve PKK'ya açıkça destek verenlerle ilgili yasal işlemlerin yapılması gerekiyor. Bu anlamda geçmişte Fransa'nın bazı adımları oldu ama yetersiz olduğunu da görüyoruz." diye konuşmuştu.

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