Fırat'ın doğusundaki teröristler korku içinde

Binlerce metre uzunluğunda çukur kazdılar. Bina üzerindeki mevzileri gizlemek için bez örtülerle kapatmaya çalıştılar.

Mehmetçik hazırlıklarını tamamladı. Ankara'dan verilecek emir bekleniyor. Fırat'ın doğusuna operasyon artık an meselesi.

Teröristlerin kazdığı yeni mevziler tespit edildi. TRT Haber kamerası tarafından da anbean kaydedildi.

Daha önce kazılan çukur ve mevzilerde bazı teröristlerin olduğu belirlendi. Bazıları da yeni çukurlar açmaya çalışırken görüntülendi.

Sınırın sıfır noktasında ellerinde silah olan PYD'li iki terörist de TRT Haber kameralarına yansıdı. Teröristlerin çevrelerini kontrol ederken tedirgin halleri dikkat çekti.

Haber: Melik Kaya

Kamera: Erkan Günay