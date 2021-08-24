Suriye'nin kuzeyi terör örgütü DEAŞ'ın zulmü altındaydı. Bölgenin terörden temizlenmesi için Türkiye, 24 Ağustos 2016'da Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlattı.

Henüz gün aydınlanmadan, saatler 04.00'ü gösterdiğinde Türk Silahlı Kuvvetleri harekete geçti. Çok namlulu roketatar ve fırtına obüsleri, DEAŞ hedeflerini vurmaya başladı.

Operasyonun ilk gününde Suriye'nin Cerablus ilçesi terörden temizlendi. Ardından Çobanbey, Mare, Azez ve El Bab terör örgütü DEAŞ'tan kurtarıldı.

7 ay 5 gün süren harekatta 2 bin 55 kilometrekare alan terörden arındırıldı. 3 binden fazla DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri özgürlüğün kapısını araladı

Cerablus'tan başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı, Suriye'de 10 binlerce sivilin kaderini değiştirdi. Terör örgütlerinin kıskacında olan ve her an ölümle burun buruna yaşayan sivillere Türk Silahlı Kuvvetleri özgürlüğün kapısını araladı.

Harekatın ardından sivillerin evine dönmesi için koşullar oluşturulmaya başlandı.

Türkiye'nin kurduğu 750 yataklı hastaneler şifa dağıtıyor

Fırat Kalkanı Harekatı'yla 5 yılda en büyük değişim ve dönüşüm eğitim ve sağlık alanında yaşandı. Terör örgütünün kapısına kilit vurduğu okullar açıldı, tam donanımlı hastaneler kuruldu. Yıllarca sağlık hizmetinden mahrum kalan sivillere Türkiye'nin kurduğu 750 yataklı hastaneler şifa dağıtıyor.

Bölgede ihtiyaç duyulan tüm kamu kurumları oluşturuldu. Adliyeden emniyete, tarımdan nüfusa, PTT şubelerinden müftülüklere kadar oluşturulan bu kurumlarda sadece bölge halkı istihdam edildi.

Güvenliği Türkiye'nin eğittiği polisler sağlıyor

Fırat Kalkanı bölgesinde güvenliği artık Türkiye'nin eğitim verdiği 12 bin yerel polis sağlıyor.

Bölgenin nüfusu 5 yılda 1 milyon 630 bine ulaştı.