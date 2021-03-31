Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: Milli Savunma Bakanlığı
Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak isteyen teröristlere geçit verilmiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, bölgeye taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li teröristin bölgede görev yapan komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermedik, vermeyeceğiz! Bölgeye yönelik taciz ateşi açan 3 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tx5mVcaiS9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 31, 2021
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