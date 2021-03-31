Haber Giriş: 31 Mart 2021 Çarşamba 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında bugün saat 17:00’de toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapması bekleniyor.
Koronavirüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.00'de video konferans yöntemiyle toplanacak.
Toplantıda, vaka sayılarında artış, mutasyondaki son durum, illerde alınan tedbirler, aşılama süreci ve aşı tedariki konularının ele alınması bekleniyor.
Toplantının ardından Sağlık Bakanı Koca'nın yazılı açıklama yapması bekleniyor.
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