Atatürk büstüne saldıran zanlı yakalandı
İçişleri Bakanı Soylu, Tekirdağ'da Atatürk büstüne boya ve hakaret içerikli yazılar yazan zanlının yakalandığını duyurdu.
Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine düzenlenen saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.
"Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı" diyen Soylu, Türk polisinin çabasını tebrik etti.
Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı...— Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) March 31, 2021
Türk polisine koskoca bir alkış
İki gündür üstün bir teknik kullanarak
yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer
Türk polisi yakalar @EmniyetGM
İki gündür detaylı analiz ve çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Soylu, "Türk polisi yakalar" dedi.
Ne olmuştu?
Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi. Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görülmüştü.