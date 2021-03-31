Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine düzenlenen saldırılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklama yaptı.

"Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı" diyen Soylu, Türk polisinin çabasını tebrik etti.

Tekirdağ’da Atatürk üzerinden provakasyon yapan zanlı yakalandı...



Türk polisine koskoca bir alkış



İki gündür üstün bir teknik kullanarak

yaptıkları analiz sonucu tespit takdire değer



Türk polisi yakalar @EmniyetGM — Süleyman Soylu | Maske Mesafe Temizlik (@suleymansoylu) March 31, 2021

İki gündür detaylı analiz ve çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Soylu, "Türk polisi yakalar" dedi.

Ne olmuştu?

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde okulun bahçesinde bulunan Atatürk heykeline henüz kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı, boyalarla zarar verildi. Okulun duvarına da Atatürk aleyhine yazı yazıldığı görülmüştü.