TBMM Başkanı Şentop'tan Atatürk büstlerine yapılan saldırılara kınama
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırıları kınadı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından, Marmaraereğlisi'ndeki bazı okullarda Atatürk büstlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklamada bulundu.
Şentop, "Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi ilçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum. Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir. Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir" sözlerini kullandı.
Tekirdağ'ımızın Marmaraereğlisi İlçesinde, bazı okullarımızda Atatürk büstlerine yapılan provokatif, alçakça saldırıları kınıyorum.— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) March 28, 2021
Valimiz ve savcılığımız olayı yakından takip etmektedir.
Olayın fail ya da faillerinin tespiti için gerekli çalışmalar süratle sürdürülmektedir.