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Gündem
AA 27.12.2023 11:45

Firari FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı

MİT ve Emniyet ekiplerinin ortak düzenlediği operasyonda firari FETÖ/PYD mensupları Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı.

Firari FETÖ'cü Mustafa Tan ve Mustafa Bircan yakalandı

MİT ve Emniyet, "Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan aranan iki teröristin yakalanması için Cezayir'de ortak operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan Mustafa Tan ve Mustafa Bircan, işlemlerin ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne teslim edildi.

FETÖ mensubu Tan ve Bircan'ın söz konusu terör örgütünün Cezayir yapılanması içerisinde yer aldığı, ABD'deki örgüt sorumlularıyla irtibatlı şekilde Cezayir'deki örgütsel etkinliklerin organizasyonunu sağladığı ve örgüte maddi destek verdiği belirtildi.

ETİKETLER
FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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