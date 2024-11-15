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Gündem
AA 15.11.2024 11:21

Firari FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı

FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen örgütün Kocaeli'ndeki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" İstanbul'da yakalandı.

Firari FETÖ'cü İstanbul'da yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ'nün faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışma kapsamında, söz konusu terör örgütü mensuplarının 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrası da aralarındaki irtibatı devam ettirerek örgütsel varlığın korunmasıyla ilgili çalışmalar yaptığı belirlendi.

Ekipler, örgüt mensuplarından adli işlem görenlerin, örgütsel bağlantılarını korumak veya finansal destek sağlamak amacıyla takip edildiğini, yeni mensuplar kazanma çabalarının da sürdüğünü ortaya çıkardı.

Çalışmalar kapsamında, hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, örgütün gizli haberleşme programlarından "ByLock" kullanan FETÖ'nün Kocaeli'deki sözde "ilk, ortaokul ve lise mesulü" olan Mehmet Avcı'nın Esenyurt'ta olduğu tespit edildi.

Evlerde sohbet vererek örgüt üyelerini polis ve askeri okul sınavlarına hazırlayan, öğretmenlikten ihraç edilen söz konusu hükümlüyü düzenledikleri operasyonla yakalayan ekipler, dijital materyale de el koydu.

Örgüt mensuplarını "Signal" ele verdi

Dijital materyaldeki incelemede, Avcı'nın haberleşme programlarından "Signal" üzerinden örgütün aktif yapılanması içerisinde yer alan başka bir zanlıyla görüştüğü tespit edildi. "Latif" kod adını kullanan zanlının S.A. olduğunu belirleyen ekipler, bu şüpheliyi de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen bu kişilerden S.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Hükümlü Avcı da adli makamlardaki işlemleri sonrası cezaevine konuldu.

ETİKETLER
15 Temmuz Darbe FETÖ İstanbul Polis Terör Örgütü Terörle Mücadele
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