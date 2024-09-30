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TRT Haber 30.09.2024 23:49

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiye'ye geliyor

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Stubb, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetine icabetle 2 Ekim'e kadar sürecek bir resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Ankara'da bugün yapılacak görüşmelerde, Türkiye ve Finlandiya arasındaki ikili ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Türkiye ve Finlandiya diplomatik ilişkilerinin tesisinin 100. yıl dönümünde, Stubb'un cumhurbaşkanı sıfatıyla Türkiye'ye gerçekleştirdiği bu ilk ziyarette, ikili ilişkilerin yanı sıra Gazze ve işgal edilmiş Filistin topraklarındaki durumla Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri başta olmak üzere, güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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