Açık 23.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
DHA 08.08.2024 22:29

Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenilen A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10 Ağustos Cumartesi günü Brezilya ile bronz madalya maçına çıkacak.

Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak
[Fotograf: AA]

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda voleybol branşının yarı finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile İtalya, Fransa'nın başkenti Paris'teki South Paris Arena'da karşılaştı.

İtalya, 25-22, 25-19 ve 25-22'lik setlerle mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

İtalya, Brezilya'yı mağlup ederek finale çıkan ABD ile altın madalya mücadelesi verecek. Ay-yıldızlılar ise 10 Ağustos Cumartesi günü üçüncülük maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan yarı finalde İtalya'ya 3-0 mağlup olan Filenin Sultanları, dünya sıralamasında 4'üncü sıraya geriledi.

ETİKETLER
A Milli Kadın Voleybol Takımı Voleybol
Sıradaki Haber
DMM: Göçmenlerin jandarma gözetiminde Türkiye'ye girdiği iddiası doğru değil
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
Serinlemek için girdikleri baraj gölünden cansız bedenleri çıktı
00:35
BM: İsrail'in son tahliye emrinin ardından binlerce Filistinli Gazze'nin batısına kaçıyor
00:28
Trump, eylülde canlı yayınlarda Harris'le tartışmaya hazır olduğunu bildirdi
00:16
187 general ve amiralin ataması Resmi Gazete'de
00:09
Kocaeli'de bugün denize girmek yasak
00:00
Kastamonu'da sis: Göz gözü görmedi
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
FOTO FOKUS
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ