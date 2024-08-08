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Gündem
TRT Haber 08.08.2024 20:53

Gençler arasındaki siber zorbalık Meclis gündeminde

Akran zorbalığı, teknoloji kullanımının artmasıyla dijital ortama da taşındı. Aileler endişelerini dilekçelerle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ulaştırdı. Meclis harekete geçti, kurulan komisyon gündemine siber zorbalığı da gündemine aldı.

Gençler arasındaki siber zorbalık Meclis gündeminde

Sosyal medya kullanımı son yıllarda büyük artış gösterdi. Bu durum siber zorbalığı da günlük hayatın en önemli sorunlarından biri haline getirdi.

Özellikle gençler arasında dijial ortamda siber zorbalık gün geçtikçe yaygınlaşıyor. Bu durum aileleri de endişelendiriyor.

Sorunun çözümüne ilişkin istek ve talepler Meclise ulaştırıldı. Meclis Dilekçe Komisyonu Başkanı Sunay Karamık, konuyu gündemlerine aldıklarını belirtti. Akran zorbalığı alt komisyonu hem sosyal hayatta hem de dijital mecralardaki zorbalığı araştıracak.

En çok şikayet; görüntülerin izinsiz olarak paylaşılması

Yapılan ilk incelemede, siber zorbalığın 13-18 yaş arasında daha sık görüldüğü belirtildi. En çok şikayet, gençlerin görüntülerinin istekleri dışında sosyal medyada paylaşılması konusunda yaşanıyor. Bu durum ergen bireylerde, depresyon, kendini yetersiz görme, eğitim ve öğretimde başarısızlık gibi bir dizi sıkıntılara neden oluyor.

Dilekçe Komisyonu'na gençlerin kişisel verilerinin izinsiz yayılmasıyla ilgili şikayetler geliyor. Tiktok gibi sosyal medya uygulamalarından kişisel veri toplayarak ifşa etme ve müstehcen içerik şikayetleri de oldukça fazla...

Komisyon rapor hazırlayacak

Akran ve siber zorbalığı gündemine alan alt komisyon, eğitimciler, mağdur aile ve öğrencilerle görüşecek. Komisyon üç aylık çalışmasının ardından rapor hazırlayacak. O raporda hem sosyal medyada hem de okulda yaşanan zorbalığa karşı çözüm önerileri sunulacak. 

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