Açık 26.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 08.08.2024 19:50

Emine Erdoğan'dan Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Yunus'a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu üyesi Muhammad Yunus'a başarı dileklerini iletti.

Emine Erdoğan'dan Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı Yunus'a tebrik

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, başkanlığını üstlendiği Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu'nun üyesi olan Yunus'a, Bangladeş Geçici Hükümeti Başkanı olarak üstlendiği yeni görevinde başarılar diledi.

Emine Erdoğan, paylaşımında şunları kaydetti:

"Danışma Kurulumuzun çalışmalarına sağladığı önemli katkılar için teşekkür ediyor, ülkesinin demokrasisine, huzuruna ve istikrarına yapacağı değerli hizmetlerin toplumun tüm katmanlarına barış ve umut taşıyacağına yürekten inanıyorum. Bu vesileyle dost ve kardeş Bangladeş halkına, refahı ve esenliği için en iyi dileklerimi sunuyorum."

 

ETİKETLER
Recep Tayyip Erdoğan Emine Erdoğan Birleşmiş Milletler Sıfır Atık
Sıradaki Haber
Şırnak'ta görevi sırasında rahatsızlanan askerimiz şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:00
Freni patlayan beton pompası kontrolden çıkarak devrildi
21:57
Kamala Harris, İsrail'e silah ambargosunu desteklemiyor
21:44
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
22:11
İsrail Güvenlik Kabinesi, Tel Aviv'deki yer altı komuta odasında toplandı
21:33
DMM: Göçmenlerin jandarma gözetiminde Türkiye'ye girdiği iddiası doğru değil
21:10
Bakan Tekin, dünya şampiyonu 'Türk Milli Bilgisayar Klavye Takımı'nı kabul etti
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü
Fethiye'de ormanlık alanda çıkan söndürüldü
FOTO FOKUS
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
Erzurum'daki Doğu Anadolu Gözlemevi uzay araştırmaları için gün sayıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ