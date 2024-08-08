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Gündem
TRT Haber 08.08.2024 17:31

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk Başbakanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi..

Görüşmede Türkiye ile Arnavutluk ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin ileri düzeyde seyrettiğini, ticari, ekonomik, askeri temaslarla savunma sanayiindeki iş birliğinin atılacak adımlarla daha da güçleneceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk’ta FETÖ’nün alan kazanmaya yönelik gayretlerinin boşa çıkartılmasının son derece önemli olduğunu, örgütün Arnavutluk’taki eğitim, sağlık ve dini kurumlar içerisindeki yapılanmasının son bulması için de gayretlerin süreceğine inandığını belirtti.

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