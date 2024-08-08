'Yarısı Bizden' kampanyasında tarih kısıtlaması kalkıyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar Millet Bahçesi Açılışı ve Kentsel Dönüşüm Töreni’nde konuştu. “Yarısı Bizden” Kampanyası’nda yeni başvuru döneminin başladığını açıkladı.

Bakan Kurum, “Yarısı Bizden Kampanyamızda; 2,5 ayda 1 milyon 225 bin bağımsız bölüme ilişkin başvuru aldık. Projelerimizi, vatandaşımızla el ele vererek bitiriyoruz. Şimdi vatandaşımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeleri yapıyoruz; Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemini başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden'de tarih kısıtlamasını kaldırıyoruz. 39 ilçemizde, vatandaşımızın süresiz başvuru yapmasının önünü açıyoruz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin, hak kaybı yaşamasına izin vermiyoruz” diye konuştu.

“İstanbul'da dönüşümü hızlandırıyoruz”

Yüklenici firmalar için de iyileştirme yapıldığını kaydeden Bakan Kurum, “Artık, işe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz” ifadelerini kullandı.

Alan bazlı dönüşüme destek

Yarısı Bizden sürecinin vatandaşların ihtiyacı doğrultusunda daha da hızlanacağını belirten Bakan Kurum, “Bina ya da ada bazında bu projeleri yürüteceğiz. Ada bazında vatandaşlarımızın rıza gösterdiği her bir projeyi Bakanlığımız TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle belediyelerimizle birlikte yapacağız. Alan bazındaki dönüşümlerde vatandaşımız talep ederse onlarla birlikte inşa sürecini yürüteceğiz” dedi.

Bağcılar'da 1076 riskli konut yıkılacak

Bakan Kurum, 57 bin metrekarelik Bağcılar Millet Bahçesi’nin açılışını yapıp, ilçedeki 1.076 riskli konutun dönüşüm sürecini başlattı. Yarısı Bizden kapsamında bu bölgelerdeki 4 bin 408 ev ve dükkanın temellerinin çok yakında atılacağının müjdesini verdi.

“İstanbul'un ayak oyunlarına değil, icraata ihtiyaç var"

Deprem riski ile karşı karşıya olan İstanbul’da polemiklerle kaybedilecek vaktin olmadığına vurgu yapan Bakan Kurum şöyle devam etti:

"İstanbul’un icraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmelere, ayak oyunlarına değil; hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Milletimiz sizden sürekli bahaneler duymayı değil; ‘İstanbul için ulaşımda şunu, dönüşümde şunu yapalım’ demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde, deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz. Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz. Hep birlikte harekete geçmemiz lazım."

“Müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar"

Muhalefet belediyeleri için “Biz adımlarımızı tek tek atıyoruz. Ama sizin de artık elinizi taşın altına koymanız lazım” ifadesini kullanan Bakan Kurum, “Cumhurbaşkanımız Erdoğan belediyelere, ‘SGK borçlarınızı ödeyin’ dedi. Bunu niye dedi? Milyarlarca borcu var belediyelerin de ondan söyledi. Onlar ne yapıyor? Hemen bahanelere sarılıyorlar. Baktılar ki işin içinden çıkamıyorlar; müflis tüccar gibi eski defterleri karıştırıyorlar” dedi.

“İstanbul'da 1000 yeni itfaiye eri alımına izin vermişiz"

Bakan Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun “Bize itfaiye personeli için izin verilmiyor” sözlerine şu yanıt verdi:

"2019’da İstanbul nüfusuna göre itfaiye personel sayısı 4 bin 263’tü. 2024 yılı itibarıyla nüfus 140 bin arttı, personel sayısı ise 4 bin 642’ye yükseldi. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesinin itfaiye personeli sayısı ülke ortalamasının çok üzerindedir. Biz buna rağmen; 2019’dan bugüne kadar, İstanbul’umuzda tam 1000 yeni itfaiye eri alımına da izin vermişiz. Bir de bize ‘personel izni verilmiyor’ deniyor. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. İtfaiye personelinin SGK borcu ile ne alakası var onu anlayamadık."

“Harcama bilgilerinizi paylaşmıyorsunuz”

Bakan Kurum, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın “Bakanlığın bize borcu var” iddialarına yanıt verdi:

"‘Hesaplaşalım’ diyor. Hodri meydan, hesaplaşalım. Hesaplaşalım da siz belediye olarak daha üzerinize düşen görevi yapmamışsınız. Önce yapmanız gerekeni yapın. Usule, erkana uyun. Belediye tarafından yapılan harcama tutarlarını bize göndermelisiniz. Göndermemişsiniz. Yetkisi Ankara Büyükşehir’e ait olan Hazine taşınmazlarının satışlarının durumunu; ihale bedellerinin bilgilerini bizimle paylaşmalısınız. Paylaşmamışsınız. Önce görevinizi yapın."

“Belediye başkanları suni gündem peşinde koşmamalı"

Bakan Kurum, tüm belediye başkanlarına çağrı yaparak, “Seçim artık bitmiştir. Milletimizin kararı sandıkta tecelli etmiştir. Bu karar da başımızın üstündedir. Belediye başkanlarımız artık asli işlerine yoğunlaşmalıdır. Suni gündemler peşinde koşmamalıdır. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.

“Bizi kavgada değil, şantiyede bulacaksınız"

Milletin bahane değil icraat beklediğine vurgu yapan Bakan Kurum sözlerini şöyle tamamladı:

"Millet, sizi işinizi hakkıyla yaparken işte bu şantiye alanlarının içinde görmek istiyor. Biz sizleri İstanbul'un ulaşım sorunlarını, Ankara'nın konut sorunlarını, İzmir'in tüm ilçe belediyelerimizin altyapıya ve üstyapıya ilişkin sorunlarını çözerken görmek istiyoruz. Burada bakanlığımıza bir görev mi düşüyor? Bakanlığımızla birlikte bir iş mi yapmanız gerekiyor? Hep birlikte elimizi taşın altına koyalım. Ama sudan sebeplerle, konuyla ilgisi alakası olmayan bahanelerle karşımıza çıkmayın. Çünkü bizim için aslolan İstanbul’dur, aslolan İstanbullulardır, aslolan Bağcılar’ın geleceğidir. Söz veriyoruz. Bizi polemikte değil, dönüşüm alanlarında, yeşil alanlarda göreceksiniz. Bizi kavgada değil; sosyal konutlarımızın şantiye alanlarında bulacaksınız."