DMM: Göçmenlerin jandarma gözetiminde Türkiye'ye girdiği iddiası doğru değil

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan dezenformasyon içerikli paylaşımları ifşa ediyor. Bunlardan biri de "jandarma gözetiminde binlerce Afganlı ülkemize giriyor” iddiası ile paylaşılan görüntüler...

İletişim Başkanlığı, paylaşılan görüntülerde yer alan kişilerin Türkiye'ye giren düzensiz göçmenler olduğu iddiasının gerçek dışı olduğunu açıkladı. Görüntülerin, 2021 yılında geçici koruma altındaki sığınmacıların Kurban Bayramı sebebiyle Suriye’ye geçtiği anlara ait olduğu belirtildi.

"SGK prim borçlarının IBAN'a ödenmesi söz konusu değil"

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının ödenmesiyle ilgili de bir uyarıda bulundu.

Borcun ödenmesine ilişkin gönderilen ve IBAN bilgisi içeren herhangi bir mesaja itibar edilmemesi istendi.

Açıklamada, "Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından vatandaşlara bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS’lerin içerisinde herhangi bir IBAN numarasına yer verilmemektedir" denildi.

Vatandaşların prim borçlarını anlaşmalı bankalardan, bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve E-devlet üzerinden ödeyebildikleri belirtildi.