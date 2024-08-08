SGK'dan uyarı: IBAN'a ödeme yapılmasını içeren SMS'lere itibar edilmemeli

SGK'dan yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşlara GSS prim borçlarının bulunduğu ve verilen IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler atıldığı belirtildi.

Prim borçlarının anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da e-Devlet üzerinden ödenebildiği hatırlatıldı.

Ödemelerin yalnızca T.C kimlik numarası ile yapıldığı vurgulanarak, "Vatandaşların herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekiyor" denildi.

Bu tür SMS'lere itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.