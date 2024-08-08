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Türkiye
TRT Haber 08.08.2024 20:17

SGK'dan uyarı: IBAN'a ödeme yapılmasını içeren SMS'lere itibar edilmemeli

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) Genel Sağlık Sigortası (GSS) prim borçlarına ilişkin IBAN numaralı SMS'ler hakkında uyarı geldi. Bu mesajlara itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

SGK'dan uyarı: IBAN'a ödeme yapılmasını içeren SMS'lere itibar edilmemeli

SGK'dan yapılan açıklamada, son dönemde vatandaşlara GSS prim borçlarının bulunduğu ve verilen IBAN'a para yatırılarak söz konusu borcun ödenebileceğine dair SMS'ler atıldığı belirtildi.

Prim borçlarının anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı, mobil bankacılık ya da e-Devlet üzerinden ödenebildiği hatırlatıldı.

Ödemelerin yalnızca T.C kimlik numarası ile yapıldığı vurgulanarak, "Vatandaşların herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerekiyor" denildi.

Bu tür SMS'lere itibar etmemeleri uyarısında bulunuldu.

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