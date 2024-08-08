Bingöl'de orman yangını

İlçeye bağlı Doğanca köyünün Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, Genç Belediyesi itfaiyesi, İl Özel İdaresi ve jandarma ekipleri ile Emniyet Müdürlüğüne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler yerleşim alanına ulaştı.

Bölgedeki evler tedbiren tahliye edildi.

Diyarbakır'dan sevk edilen 2 helikopterin de desteğiyle yürütülen çalışmalarla yangın evlere sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangının etkili olduğu alan dronla görüntülendi.

[Fotoğraf: AA]

Tedbiren 7 ev boşaltıldı, 89 kişi tahliye edildi

Yangın bölgesine giden Vali Ahmet Hamdi Usta, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini illetti.

Usta, burada yaptığı açıklamada, yaz mevsiminde yangınlara çok sık rastlandığını belirterek, Eskiköy mezrasındaki ormanlık alanda da saat 15.00 sıralarında yangın çıktığını söyledi.

Yangının rüzgarın şiddetiyle kısa zaman büyüdüğünü ve evleri tehdit ettiğini dile getiren Usta, şöyle konuştu:

"Orman teşkilatımız, jandarmamız, emniyetimiz, UMKE ve AFAD ekiplerinin katkılarıyla yaklaşık 200 personelin yer aldığı ekibimizle ve iş makineleriyle yangını, yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına alabildik. İhtiyaten 7 evi boşalttık. 64'ü kadın, 20'si çocuk 89 kişiyi tahliye ettik. Herhangi bir can ve mal kaybı yok. Yangın kontrol altına alınmış durumda."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Çalışmalara Diyarbakır'dan gelen 2 helikopterin de destek verdiğini ifade eden Usta, rüzgarın hafiflemesiyle yangının kontrol altına alındığını aktardı.

Usta, şöyle dedi:

"Hakikaten hava çok sıcak. Dikkatsiz atılan bir kibrit, bir sigara izmariti çok büyük felaketlere yol açabiliyor. Kısa zamanda 88 yangına ulaştık Bingöl'de. Vatandaşlarımızın bu konuda hassas olmalarını diliyorum."