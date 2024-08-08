Uşak'ta 4 kişi egzoz gazından zehirlendi

Uşak'ın Kuyucak Mahallesi'nde bir apartmanın bodrum katında, benzinle çalışan makinelerle beton düzleme işlemi yapan işçilerden biri bayıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

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AFAD ekiplerince bodrum katında yapılan ölçümlerde yüksek oranda karbonmonoksit gazı tespit edildi.

Bayılan işçi ve beraberindeki üç işçi daha ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

[afad]

Egzozdan çıkan gazdan zehirlendiği belirlenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Bodrum katındaki gaz, ekiplerin kurduğu fanlarla boşaltıldı.