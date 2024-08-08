İstanbul'da yolun çökmesi sonucu minibüsün tekeri çukura düştü

Karagümrük Mahallesi Edirnekapı Minibüs Durağı'ndaki zeminde çökme nedeniyle park halindeki minibüsün sol arka tekeri çukura düştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekipler iş makinesiyle minibüsü kurtardı, çukur belediye personeli tarafından kapatıldı.
Minibüs şoförü Ayhan Toğrul, durakta oturdukları sırada aracın yan yattığını gördüğünü belirterek, "Arabaya koştum, koşmamla beraber baktım araba çukura düştü. Arabaya binmeme bile fırsat vermedi. İçinde yolcu yoktu" dedi.