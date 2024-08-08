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Türkiye
AA 08.08.2024 18:25

İstanbul'da yolun çökmesi sonucu minibüsün tekeri çukura düştü

İstanbul Fatih'te yol çökmesi sonucu park halindeki minibüsün tekeri çukura düştü. Ekipler iş makinesiyle minibüsü kurtarırken belediye personeli de çukuru kapattı.

İstanbul'da yolun çökmesi sonucu minibüsün tekeri çukura düştü

Karagümrük Mahallesi Edirnekapı Minibüs Durağı'ndaki zeminde çökme nedeniyle park halindeki minibüsün sol arka tekeri çukura düştü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Ekipler iş makinesiyle minibüsü kurtardı, çukur belediye personeli tarafından kapatıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Minibüs şoförü Ayhan Toğrul, durakta oturdukları sırada aracın yan yattığını gördüğünü belirterek, "Arabaya koştum, koşmamla beraber baktım araba çukura düştü. Arabaya binmeme bile fırsat vermedi. İçinde yolcu yoktu" dedi.

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