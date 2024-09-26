Fidan, BM Arabuluculuk Dostlar Grubu'nun 14. Bakanlar Toplantısı'na katıldı

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Fidan, New York'ta Türkevi'nde düzenlenen BM Arabuluculuk Dostlar Grubu’nun 14. Bakanlar Toplantısı'nda hitapta bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Fidan ve Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen'in eş başkanlık yaptığı toplantı, "Rotayı Korumak: İhtilafların Dönüşmekte Olduğu Ortamda Arabuluculuğu Güçlendirmek" temasıyla düzenlendi.

Toplantıda, ihtilaflar karşısında arabuluculuğun teşvik edilmesi, arabuluculuğa ihtiyaç duyan bölgelerin nasıl tespit edilebileceği ve bu alana aktarılacak kaynağın nasıl arttırılabileceği, devam eden çatışmaların birbiriyle bağlantılı doğasına nasıl uyum sağlanabileceği gibi arabuluculuk başlığında önem taşıyan bazı temel sınamalara odaklanıldı.

Arabuluculuk faaliyetinin önemine değindi

Toplantıda ayrıca, Ukrayna'daki savaş ve Gazze ile Orta Doğu'da artan gerginlik gibi güncel meseleler de ele alındı.

Bakan Fidan, küresel çatışmaların giderek arttığı bu dönemde, Türkiye'nin arabuluculuk vizyonu ve bu kritik alandaki faaliyetleri hakkında bilgi paylaştı.

Gazze'deki insanlık dışı duruma dikkati çeken Fidan, Rusya-Ukrayna savaşı, Sudan'da devam eden çatışmalar gibi yaşanan ihtilaflar çerçevesinde de barışın tesisi ve arabuluculuk faaliyetlerinin önemine değindi.

Fidan, her çatışmanın kendine has özelliklere sahip olduğunu, bu çatışmalara kayıtsız kalmanın bir seçenek olmadığını, barışın tesisi için uluslararası hukuka uyulması ve uluslararası toplumun sorumluluk alması gerektiğine işaret etti.

Türkiye ve arabuluculuk faaliyetleri

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, arabuluculuk alanında son yıllarda artan ağırlık, etki, başarı ve görünürlüğüyle, uluslararası düzlemde desteği aranan, itibar gören ve çalışmaları yakından takip edilen bir aktör haline geldi.

Barış ve istikrarı sağlamada aktif rol oynama düşüncesi Türkiye'nin arabuluculuk faaliyetlerinin merkezinde yer alıyor. Türkiye, önleyici diplomasi ve uluslararası arabuluculuğa verdiği önem kapsamında, ihtilafların barışçıl yollardan çözülmesi yönünde etkin çaba sarf ediyor ve geniş bir coğrafyada çok sayıda girişime öncülük ediyor.

Türkiye'nin sahadaki çabalarının yanı sıra, BM, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) bünyesinde başlattığı girişimlerdeki eş başkan konumu, ev sahipliği yaptığı Arabuluculuk Konferansları ve Arabuluculuk Sertifika Programı bu konudaki katmanlı rolünün başlıca boyutlarını oluşturuyor.

Türkiye, arabuluculuğu uluslararası toplum nezdinde daha görünür kılmak ve bu yöndeki çabalara daha fazla emek ve kaynak aktarılmasını sağlamak amacıyla, Finlandiya ile 2010'da New York'ta BM bünyesinde "Barış için Arabuluculuk" girişimini başlattı.

Türkiye, arabuluculuk vizyonu çerçevesinde bu alandaki çabalarını daha da hızlandıracak ve diplomasi yoluyla tüm dünya genelinde barış arayışlarına müspet katkılarda bulunmaya devam edecek.

BM Arabuluculuk Dostlar Grubu

BM Arabuluculuk Dostlar Grubu, BM Genel Sekreteri tarafından arabuluculuk alanındaki temel ilke ve standartları ortaya koyan ilk kapsamlı belgenin (Etkin Arabuluculuk Rehberi) hazırlanmasına katkı sağlamasının yanı sıra arabuluculuk konusunda BM Genel Kurulunda 4 karar alınmasına öncülük etti.

BM'nin arabuluculuk faaliyetlerine daha fazla maddi kaynak aktarılmasını teşvik eden bu grup, farklı aktörler tarafından farklı coğrafyalarda yürütülen arabuluculuk faaliyetlerinin eş güdümünü ve tamamlayıcılığını sağlıyor ve AGİT ile İİT gibi önde gelen uluslararası teşkilatlarda da benzer "Arabuluculuk Dostlar Gruplarının" kurulmasına örnek teşkil ediyor.

Arabuluculuk Dostlar Grubu'nda 53 ülke ve BM dahil 8 uluslararası ve bölgesel kuruluş üye olarak bulunuyor.

Fidan, Macar, Arnavut ve Alman mevkidaşlarıyla bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Arnavutluk Avrupa ve Dışişleri Bakanı İgli Hasani ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile New York'ta Türkevi'nde bir araya geldi.