Bosna Hersek'te alıkonulduğu iddia edilen Türk vatandaşına ulaşıldı

Dışişleri Bakanlığı Destek sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bosna Hersek'te zorla alıkonulduğuna dair haberler bulunan vatandaşımız Deniz Eliş'e bugün ulaşılmıştır. Vatandaşımızın Zagreb Büyükelçiliğimize intikali sağlanmaktadır." açıklaması yapıldı.

Paylaşımda, konuyla ilgili hukuki sürecin Türkiye'nin Zagreb Büyükelçiliği, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği ve Türkiye'nin Banja Luka Başkonsolosluğu tarafından takip edildiği belirtilerek, Eliş'in ailesinin bilgilendirildiği açıklandı.