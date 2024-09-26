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TRT Haber 26.09.2024 16:59

İletişim Başkanlığı'ndan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği' kitabı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Birleşmiş Milletler 79. Genel Kuruluna özel hazırladıkları "21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği Kitabı" ile Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlılığını ve iklim krizi ile kararlı mücadelesini kamuoyunun dikkatine sunduklarını açıkladı.

İletişim Başkanlığı'ndan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği' kitabı

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir miras olarak bırakmayı hedefledikleri dünyanın bugün ciddi sınamalarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Bu sınamalardan birinin de her geçen gün derinleşen iklim krizi olduğuna dikkati çeken Altun, dünyayı etkisi altına alan iklim krizi ve bunun yol açtığı sorunlarla mücadelenin tüm insanlığın ortak meselesi olduğunu ifade etti.

 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel yönetim sistemindeki haksızlıklara karşı vurguladığı "Dünya 5’ten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkündür" şiarlarıyla daha yaşanabilir bir dünya için herkesin sorumluluk alması gerektiğini her mecrada dile getirdiklerini ve çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünde 2017'de başlattığımız ve Türkiye'nin çevre konusunda dünyaya kazandırdığı en önemli projelerden biri olan Sıfır Atık Projesi, küresel bir marka haline geldi. Daha temiz ve yeşil bir dünya konusundaki kararlığımızı, Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı'nı 2022 yılında ilk imzalayan ülke olarak ortaya koyduk. Çevre konusundaki öncü projelerimiz ve insanı merkeze alan kalkınma vizyonuyla hayata geçirdiğimiz Yeşil Kalkınma Devrimi ile sürdürülebilir bir çevre için dünyaya bir yol haritası çiziyor, bu yönde atılabilecek adımları somut bir şekilde ortaya koymaya devam ediyoruz."

İletişim Başkanlığı'ndan '21. Yüzyılda Türkiye'nin Çevre Seferberliği' kitabı

Takdim yazısı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın takdim yazısının yanı sıra Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı Yöneticisi Achim Steiner, BM Genel Sekreter Yardımcısı ve BM Çevre Programı İcra Direktörü Inger Andersen, önceki BM Genel Sekreter Yardımcısı, BM Habitat İcra Direktörü ve Kuala Lumpur Belediye Başkanı Maimunah Mohd Sharif ile BM Türkiye Mukim Koordinatörü Dr. Babatunde Ahonsi'nin yazılarının da yer aldığı bu eserle çevre politikalarının kamu yönetiminin merkezi unsurlarından biri olduğu gerçeğini uluslararası muhataplarına hatırlatmaya çalıştıklarını belirtti.

Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak BM 79. Genel Kuruluna özel hazırladığımız '21. Yüzyılda Türkiye’nin Çevre Seferberliği' kitabı ile Türkiye'nin çevre konusundaki duyarlılığını ve iklim krizi ile kararlı mücadelesini kamuoyunun dikkatine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.

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Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan İklim Değişikliği Birleşmiş Milletler
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