Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de yoğun diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak için gittiği ABD'nin (ABD) New York kentinde yoğun bir diplomasi trafiği yürüttü.

Erdoğan, New York'ta yaptığı ikili görüşmelere ilişkin bilgi verdi:

"BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Sabah Khaled al Hamad al Sabah, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ayrıca Uluslararası Ceza Mahkemesi Başsavcısı Karim Khan’ı Türkevi’nde kabul ettik."

Çok sayıda toplantıya katıldı

Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu'nda yaptığı ve Gazze konusunda uluslararası topluma artık harekete geçme çağrısında bulunduğu konuşma, yabancı basında da geniş yer buldu.

Erdoğan gerçekleştirdiği diğer görüşme ve toplantıları da şu sözlerle duyurdu:

"Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi Programı’nda Amerika’nın farklı eyaletlerinden gelen Türk-Amerikan toplumunun temsilcileriyle buluştuk. ABD’li düşünce kuruluşu temsilcileriyle yuvarlak masa toplantısı vesilesiyle bir araya geldik. Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) ile Ensar Vakfının birlikte kurduğu TURKEN Foundation’ın yurt binasını ziyaret ettik. Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 15’inci Türkiye Yatırım Konferansı’na katıldık. Eşim Emine Erdoğan ile birlikte Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) tarafından New York’ta açılan Hayatın İçinde Kadın adlı fotoğraf sergisini gezdik."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadim değerlerimizden aldığımız güçle tüm insanlığın vicdanı olmaya; daha kapsayıcı, adil ve etkili bir BM için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan sosyal medyadan yoğun diplomasi trafiğine ilişkin videoyu da paylaştı.