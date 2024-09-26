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Gündem
AA 26.09.2024 20:07

Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, New York'taki UNICEF Genel Merkezi'nde düzenlenen Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin sosyal medya paylaşımında bulundu.

Emine Erdoğan'dan Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'na ilişkin paylaşım

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Koruyucu Ailelik, Deniz Yıldızı hikayesindeki deniz; refakatsiz, kimsesiz kalmış çocuklarımız ise birer deniz yıldızıdır... Bizler, her birini tek tek denize atmaya çalışan o kızın inancını yüreğimizde taşıyalım. Sahile vurmuş deniz yıldızlarının çokluğuna değil, her bir atışta kurtardığımız o hayatın değerine odaklanalım."

Emine Erdoğan, paylaşımına Bir Deniz Yıldızı Hikayesi: Gönül Elçilerine Küresel Davet Programı'ndan bir videoyu da ekledi.

 

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