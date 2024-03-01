Duman 15.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 01.03.2024 14:02

Fidan: 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu'na (ADF) ilişkin, "ADF 2024'ün küresel sorunlarla ve adaletsizliklerle mücadelemize fayda sağlamasını, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Fidan: 3. Antalya Diplomasi Forumu'nun dünya için hayırlara vesile olmasını diliyorum

Bakan Hakan Fidan, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığının ev sahipliğinde düzenlenen forumun, "Krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak" ana temasıyla bugün başladığını belirtti.

ADF 2024'ün, 3 gün boyunca devlet ve hükümet başkanlarını, yüksek düzeyli hükümet yetkililerini, iş insanlarını, uzmanları, akademisyenleri ve gençleri bir araya getireceğini ifade eden Fidan, forumun katılımcılara, ara buluculuktan göçe, gelişen teknolojilerden gıda güvenliğine, terörizmden sürdürülebilir kalkınmaya pek çok başlığı ele alma fırsatı sunacağını bildirdi.

3'üncü Antalya Diplomasi Forumu başlıyor
3'üncü Antalya Diplomasi Forumu başlıyor

Bakan Fidan, şunları kaydetti:

"Forum kapsamında gerçekleşecek oturumlarda ve ikili görüşmelerimizde, Gazze'de süren katliam başta olmak üzere uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden krizlere karşı çözüm yöntemlerini değerlendireceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelen katılımcılarla, diplomasinin tüm araçlarını kullanarak daha adil, daha barışçıl, daha müreffeh bir gelecek hedefine nasıl katkı sağlayabileceğimizi tartışacağız. ADF 2024'ün küresel sorunlarla ve adaletsizliklerle mücadelemize fayda sağlamasını, dünyamız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

ETİKETLER
Hakan Fidan Antalya Diplomasi Forumu
Sıradaki Haber
Erdoğan, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ile bir araya geldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:15
Doğu ve Güneydoğu'ya nisanda iki yeni "turistik" tren seferi başlayacak
14:03
BM Sözcüsü, İsrail’in UNRWA’ya yönelik iddialarına "delil" sunmadığını söyledi
13:58
MEB'in "Yönetici Seçme ve Görevlendirme Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi
13:58
AB, Gazze'de insani yardıma erişimin sağlanması çağrısı yaptı
13:52
Gazze'de ölü sayısı 30 bin 228'e yükseldi
13:42
Yasa dışı yollarla sınırları geçmeye çalışan 5 terörist yakalandı
Edirne'de vatandaşlara komşu Bulgaristan'da bahar geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı
Edirne'de vatandaşlara komşu Bulgaristan'da bahar geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı
FOTO FOKUS
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
Muğla'da iki servis minibüsü çarpıştı: 28 yaralı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ