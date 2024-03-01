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Gündem
TRT Haber 01.03.2024 12:29

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbankulu Berdimuhamedov ile Antalya'da bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gurbankulu Berdimuhamedov ile görüştü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalyada gerçekleştirilen 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye’de bulunan Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile görüştü.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ile İsrail’in masum sivillere yönelik sistematik saldırıları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in gıda yardımı almak üzere bekleyen sivillere yönelik saldırısının kabul edilemez olduğunu, bölgeye gönderilen insani yardımları artırmak için Türkiye ve Türkmenistan’ın iş birliği yapabileceğini ifade etti.

Türkiye ile Türkmenistan arasında “Doğal Gaz Alanında İş Birliğinin Geliştirilmesine İlişkin Karşılıklı İş Birliği Mutabakat Zaptı”, ”Petrol ve Doğal Gaz Alanlarında İş Birliğine İlişkin Niyet Beyanı” ve “Türkmenistan Havayolları ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi Arasında Mutabakat Muhtırası” imzalandı.

Görüşme öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Türkmenistan tarafından doğum günü vesilesiyle “Türkmen Halkının Fahri Aksakalı” unvanı tevcih edildi ve hediye kaftan sunuldu; Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuğu Berdimuhammedov’a teşekkür etti. 

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Recep Tayyip Erdoğan Türkmenistan İletişim Başkanlığı Antalya Diplomasi Forumu
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