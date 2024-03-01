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Gündem
AA 01.03.2024 11:55

"GençKart" başvuruları e-Devlet'ten yapılacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "GençKart" uygulaması başvurularının e-Devlet üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

"GençKart" başvuruları e-Devlet'ten yapılacak
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Bakan Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "GençKart" uygulaması ile sanatsal etkinliklerden ücretsiz ya da indirimli faydalanma imkanı sağlayan Cumhurbaşkanı Kararı'nın, Resmi Gazete'de yayımlanmasından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ersoy, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasından Devlet Tiyatrolarımıza, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğümüzden Devlet Opera ve Balesi ile Atatürk Kültür Merkezine, kültür ve sanat kurumlarımızda sahnelenecek etkinliklerimizden gençlerimiz, bir kereye mahsus olmak üzere ücretsiz yararlanabilecek. 18 yaşındaki gençlerin bir yıl boyunca kullanabileceği bu kültür ve sanat projemiz ile Bakanlığımıza bağlı müze ve ören yerleri de ücretsiz olacak. Gençler, GençKart başvurularınızı e-devlet üzerinden yapabilirsiniz."

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