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Gündem
TRT Haber 01.03.2024 00:21

3'üncü Antalya Diplomasi Forumu başlıyor

3'üncü Antalya Diplomasi Forumu bugün başlıyor. 147 ülkeden üst düzey temsilcilerin katılacağı forumun ana başlığı krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak olacak.

3'üncü Antalya Diplomasi Forumu başlıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde gerçekleşecek 3’üncü Antalya Diplomasi Forumu başlıyor.

Foruma 147 ülkeden 19 devlet ve hükümet başkanı ve 73 bakan katılacak.

3'üncü Antalya Diplomasi Forumu'nda güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkartıldı. Pek çok noktada çok sayıda polis görev yapıyor, aynı zamanda kongre merkezi içinde 3 farklı yerde kontrol noktaları oluşturuldu. 

Forum, öğrencilerin de yer aldığı 4 bin konuğu ağırlayacak. 50’den fazla farklı formatta açık oturum yapılacak.

Türkiye'nin diplomasi tarihi anlatılacak

Forumun ana başlığı, krizler döneminde diplomasiyi öne çıkarmak olacak.

Antalya Diplomasi Forumu ile özdeşleşen tarihi diplomasi tüneli de yine bu forum kapsamında ziyaretçilerini bekliyor olacak. Bu tünelde 3 ana başlık altında 10 sütunda 260 civarında görselle birlikte Türkiye'nin diplomasi tarihinin dünü ve bugünü anlatılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, forum kapsamında liderlerle ikili görüşmeler yapacak.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da 30’u aşkın mevkidaşı ile bir araya gelecek.

İletişim Başkanlığı Gazzeli çocukların gözünden sergi hazırladı

İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Kurşun Geçirmez Düşler Gazzeli Çocuk" sergisi de ziyaretçilerini bekliyor olacak. Filistinli çocukların bakış açısıyla Gazze de savaşa tanık olan çocukların duyguları yaşadıkları acılar işte bu noktada sanatsal bir anlatımla aktarılıyor.

Gazze Temas Grubu üyelerinin de yer aldığı özel bir panelde düzenlenecek. 

ETİKETLER
Antalya Gazze Hakan Fidan İletişim Başkanlığı Recep Tayyip Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu
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