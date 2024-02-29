Bakan Fidan'ın "Antalya Diplomasi Forumu" öncesi yoğun görüşme trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 3'üncü Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, konuk mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

Fidan'ın ilk görüşmesi Iraklı mevkidaşıyla oldu

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Hakan Fidan'ın bir araya geldiği ilk isimdi.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimlerden sonra Irak’a yapacağı ziyaretin hazırlıkları ele alındı.

Aralık ayında Ankara’da gerçekleştirilen Türkiye-Irak Güvenlik Zirvesi'nin, en kısa sürede Bağdat’ta da tekrarlanması için takvim görüşüldü. Irak’taki güvenlik durumu, bölgedeki son gelişmeler ve Kalkınma Yolu projesi de gündemdeydi.

Fidan, Kazak mevkidaşı Nurtleu ile bir araya geldi

Hakan Fidan, Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Murat Nurtleu ile de Antalya'da bir araya geldi.

Savunma sanayii, eğitim ve kültür alanlarında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirildi. Görüşmede ticaret, enerji ve ulaştırma alanlarındaki projeler ele alındı. Bölgesel konular kapsamlı şekilde konuşuldu.

Fidan, Lübnanlı mevkidaşıyla Gazze'yi görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşı Abdullah Buhabib ile görüşmesinde ise Gazze’deki son gelişmeler değerlendirildi. Gazze'deki durumun bölgenin güvenlik ve istikrarına etkilerine değinildi.

Hakan Fidan, Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ile de bir araya geldi.

Fidan, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile bir araya geldi

Bakan Fidan, 3. Antalya Diplomasi Forumu öncesinde, Tacik mevkidaşı Muhriddin ile görüştü.

Görüşmede yıl içerisinde yapılması planlanan üst düzeyli ziyaretlerin takvimi ele alınırken, güvenlik, eğitim ve ekonomi alanlarındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar görüşüldü.

Bakan Muhriddin'in, Tacikistan ile Kırgızistan arasındaki sınır belirleme müzakerelerindeki son durum hakkında bilgi vermesi üzerine Fidan, Türkiye'nin bu konuda sağlanan ilerlemeden duyulan memnuniyetini ve varılacak mutabakatın bölgenin istikrar ve refahına katkı sağlayacağını aktardı.

Taraflar, Afganistan’daki son gelişmeler ve buradaki durumun Tacikistan’a yansımalarını da değerlendirdi.