İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca 2014 yılında yürütülen soruşturma sonucu Kaynak Holding'e bağlı 133 şirket, 1 vakıf ve 1 derneğe kayyum ataması yapılmıştı.

Devam eden operasyonlarda gelen itiraflarla örgütte faaliyet gösteren iş adamlarına yönelik yeni bir operasyon düzenlendi.

Kaynak Holding ve bağlı şirketlerden Kaynak Dış Ticaret A.Ş. ve Kaynak Medya A.Ş. çalışanları hakkında yapılan soruşturma kapsamında Asya Katılım Bankasını fonlayan, örgüt tepe yöneticileri ile irtibatları tespit edilen 29 şüphelinin yakalanması için emniyet ekipleri harekete geçti.

Bugün düzenlenen baskınlarda aralarında iş adamlarının da bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Şüphelilerin adreslerinde FETÖ elebaşı Gülen'in kitapları da ele geçirildi.

