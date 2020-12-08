Haber Giriş: 8 Aralık 2020 Salı 09:48Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün Sağlık ve Adalet Bakanlıkları yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
FETÖ'nün Sağlık ve Adalet Bakanlıkları ile Basın-Yayın ve BTK yapılanmalarına yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda aralarında doktorların da olduğu 9 şüpheli yakalandı.
Soruşturmayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu yürüttü.
16 Haziran’da FETÖ/PDY terör örgütünün Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Basın-Yayın ve BTK yapılanmalarına yönelik operasyonlarda teşhis edilen FETÖ üyesi şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldı.
ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 4’ü aktif çalışan, 1 emekli, diğerleri ihraç edilen 16 örgüt üyesine yönelik operasyonda 9 şüpheli yakalandı.
Etiketler: FETÖ Terörle Mücadele
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