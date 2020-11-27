Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 17:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
FETÖ'nün sözde Batum sorumlusu hücre evinde yakalandı
[Fotoğraf: TRT haber]
FETÖ'nün sözde Batum sorumlusu olduğu iddiasıyla aranan şüpheli Denizli'de saklandığı hücre evinde yakalandı. Şüphelinin adresinde yüklü miktarda para ele geçirildi.
FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan firari olarak aranan şüpheli Denizli'de saklandığı hücre evinde yakalandı.
İsmi açıklanmayan şüphelinin 2000 - 2011 yılları arasında Gürcistan’da örgütün Demirel Kolejin’de öğretmenlik ve idarecilik yaptığı, 2001’den itibaren sözde Batum sorumlusu ve Gürcistan genel rehberi olduğu belirtildi.
Şüphelinin kaldığı hücre evinde birçok dijital materyal ve zula tabir edilen yerde yaklaşık 40 bin dolar ve 5 bin Türk lirası ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.
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