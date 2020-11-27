FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi olmak suçundan firari olarak aranan şüpheli Denizli'de saklandığı hücre evinde yakalandı.



İsmi açıklanmayan şüphelinin 2000 - 2011 yılları arasında Gürcistan’da örgütün Demirel Kolejin’de öğretmenlik ve idarecilik yaptığı, 2001’den itibaren sözde Batum sorumlusu ve Gürcistan genel rehberi olduğu belirtildi.



Şüphelinin kaldığı hücre evinde birçok dijital materyal ve zula tabir edilen yerde yaklaşık 40 bin dolar ve 5 bin Türk lirası ele geçirildi. Şüpheli tutuklandı.

