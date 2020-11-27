Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:59Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İnterpol tarafından aranan terörist Irak'ta yakalandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İnterpol tarafından aranan terör örgütü PKK/KCK üyesi M.Ş. Irak’ta yakalanarak Türkiye'ye getirildi.
Operasyonun ayrıntılarını Şırnak Valiliği açıkladı. Bölücü Terör Örgütü PKK/KCK üyesi olmak ve karıştığı eylemler nedeniyle 24 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan terörist M.Ş. İnterpol Daire Başkanlığı görevlileri tarafından Irak'ta yakalandı.
Şırnak'a gönderildi
Türkiye’ye iade edilen terörist dün havayolu ile İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi. Terörist Şırnak’taki suç kayıtları nedeniyle savcılık talimatıyla bugün Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi.
Etiketler: Son Dakika Terör Örgütü PKK/KCK İnterpol
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