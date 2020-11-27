Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 16:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Kurum: Yeni yapılan konutlar Haziran 2021'de teslim edilecek
[Fotoğraf: AA]
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 22 Ağustos'ta sel felaketinin yaşandığı Giresun'da devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarını yerinde inceledi. Bakan Kurum, yeni yapılan konutların 2021 yılının haziran ayında teslim edileceğini söyledi.
İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Dereli, Doğankent, merkez ve köylerde toplamdan 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yaptıklarını belirtti.
Bakan Kurum, “Dereli merkezde, içinde ticari ünitelerin, belediye binamızın, sosyal alanların ve millet bahçesinin olduğu ihalelerin hepsini yaptık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde 2021 haziran ayı içerinde tamamlayıp inşallah daha yaşanabilir Dereli'mizi, köy konutlarımızı teslim ediyor olacağız" dedi.
Etiketler: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum
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