İncelemelerin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Dereli, Doğankent, merkez ve köylerde toplamdan 618 bağımsız bölümden oluşan 250 köy konutu yaptıklarını belirtti.

Bakan Kurum, “Dereli merkezde, içinde ticari ünitelerin, belediye binamızın, sosyal alanların ve millet bahçesinin olduğu ihalelerin hepsini yaptık. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekilde 2021 haziran ayı içerinde tamamlayıp inşallah daha yaşanabilir Dereli'mizi, köy konutlarımızı teslim ediyor olacağız" dedi.

