Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 14:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari’de PKK’ya ait mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini duyurdu.
Çukurca’da PKK’ya ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 el bombası, 3 EYP, 1 doçka namlusu, 1 obüs, 750 adet uçaksavar mühimmatı, 1 roketatar, 2 el dürbünü, 20 elektrikli fünye ve 15 kilo patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Mühimmat kontrollü bir şekilde imha edildi.
Kahraman komandolarımızın Hakkâri/Çukurca’da icra ettiği arama-tarama faaliyetlerinde; 1 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet el bombası, 750 adet uçaksavar mühimmatı ve çok sayıda patlayıcı ile yaşam malzemesi ele geçirildi.https://t.co/9uXEauW9Er#MSB #TSK pic.twitter.com/eBr5D0LQ7w— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbirleri almaya mecburuz ve alacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz