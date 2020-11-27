Çukurca’da PKK’ya ait 1 AK-47 piyade tüfeği, 1 el bombası, 3 EYP, 1 doçka namlusu, 1 obüs, 750 adet uçaksavar mühimmatı, 1 roketatar, 2 el dürbünü, 20 elektrikli fünye ve 15 kilo patlayıcı ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Mühimmat kontrollü bir şekilde imha edildi.