İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger'in, "Depremde temaslısı, pozitifi sokağa koştu ve bu durum vaka sayılarında bir patlamaya sebep oldu" diyerek açıkladığı kentteki vaka artışı, istatistiklere de yansıdı.

Kentteki yoğun bakım doluluk oranı yüzde 76,6'ya yükselirken, servislerde ve solunum cihazlarındaki doluluk ise yüzde 58.3'ü buldu.

Vaka artışlarına rağmen toplu taşımalardaki kalabalıkların önüne geçilemedi. İşe gidip gelmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşlar, yoğunluktan duydukları endişeyi dile getirdi.

“Maske tam takmayanlar bile var”

Vatandaşlardan Ali Çetin, İZBAN'ın saat 08.00-09.00 civarında çok kalabalık olduğunu belirterek, "Şu an geldiğimizde yüzde 50'si doluydu İZBAN'ın, ancak sabah dediğim saatlerde yüzde 100 dolu oluyor. Ayakta sıkışarak geliyoruz. Maskeyi bile tam takmayanlar var. İnsanlardan hiçbir şekilde de kaçamıyorsun. Köşeye geçsen, bir sonraki durakta senin olduğun yere 20- 25 kişi daha geliyor ve kalabalığın içinde kalıyorsun. Maske ve dezenfektan kullanıyoruz, başka da bir önlem alamıyoruz" dedi.

“Sosyal mesafeye uymak mümkün değil”

Şeyma Özkök ise endişesini şöyle dile getirdi: "Toplu taşımalar çok kalabalık. Özellikle akşam saatleri çok kalabalık oluyor. İnsanların sosyal mesafeye uyabilmesi mümkün değil. Tabi ki çalışanlar haklı olarak toplu taşımayı kullanacaklar. Ancak çalışmayanların şu aşamada sokağa çıkmamaları hepimizin hayrına olacak."





