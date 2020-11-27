Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:28Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Teröristin ailesine taziyeye giden HDP'li vekile soruşturma
[Fotoğraf: AA Arşiv]
PKK'lı teröristin ailesine taziye ziyaretine giden HDP'li Milletvekili Alican Önlü hakkında soruşturma başlatıldı.
Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, terör örgütü PKK'nın sözde Tunceli saha sorumlusu terörist İsmail Sürgeç'in ailesine taziye ziyaretinde bulunduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı.
Terörist İsmail Sürgeç, terör örgütü PKK'nın Türkiye sınırları içerisindeki bir numaralı ismi olarak biliniyordu.
Terörden arananlar listesinde "kırmızı" kategoride yer alan Sürgeç, 10 Kasım'da Tunceli kırsalındaki Ahpanos Vadisi'nde etkisiz hale getirildi.
Etiketler: HDP Terör Örgütü
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