Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aşı denemesi sırasında depreme yakalandılar
[Fotoğraf: AA]
Malatya'da meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depreme koronavirüs aşı denemeleri sırasında yakalananlar panik yaşadı.
Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 11.27'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi.
Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Aşı Ünitesi'nde bulunanlar koronavirüs aşı denemeleri sırasında depreme yakalandılar. O anlar kameraya anbean yansıdı.
Etiketler: Deprem Aşı Çalışmaları
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