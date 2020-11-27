Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve ötesinde sürüyor. Terör örgütü PKK'ya ağır darbeler vurulurken örgütün barınma ve sığınma alanları da tek tek imha ediliyor.

Son açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Twitter hesabından yapılan görüntülü paylaşımda komandoların Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK’nın karargah olarak kullandığı mağaranın tespit edildiği belirtildi.

300 metre uzunluğunda 8 odalı mağara içindeki yaşam malzemeleri ve mühimmatla imha edildi.