İstanbul´daki Haydarpaşa Limanı´nda boğaz köprülerinin altından geçebilmesi için kule sökümü yapılan Kanuni Sondaj Gemisi, geçen 14 Kasım´da Filyos Limanı´na ulaştı.

Karaya kule montajı için kurulan yük taşıma vincinin tamamlanmasının ardından deniz yoluyla limana getirilen kulenin sökülen kısmı, dün vinçle karaya çıkartıldı.

Montaj için çalışmaların devam ettiği öğrenilirken önümüzdeki günlerde çalışmanın tamamlanması bekleniyor.

Kanuni Sondaj Gemisi, çalışmaların tamamlanmasının ardından 2021 yılının ilk aylarında Sakarya Gaz Sahası´nda göreve başlayacak.

11 bin 400 metre sondaj kapasitesi

Türkiye´nin üçüncü sondaj gemisi olarak Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine katılan Kanuni sondaj gemisi, 227 metre uzunluğa ve 42 metre genişliğe sahip ve 11 bin 400 metre derinliğe kadar sondaj yapabiliyor.

