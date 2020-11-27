Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 10:44Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı bölgesinde sızma ve saldırı girişimindeki PKK/YPG'li 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 2 terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.
Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 27, 2020
Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/dRViNL7gWq
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