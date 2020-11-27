Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamada, Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan PKK/YPG’li 2 terörist operasyonla etkisiz hale getirildi.

Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.



Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/dRViNL7gWq