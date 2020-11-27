FETÖ'nün sözde 'talebe sorumlusu' avukat tutuklandı
FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu" avukat, Yunanistan'a kaçarken yakalandı ve tutuklandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemi tamamlanan E.Y, Edirne Adliyesine sevk edildi.
Örgütün gizli haberleşme ağı ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen FETÖ'nün sözde "İstanbul eyalet büyük bölge talebe sorumlusu" avukat E.Y, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 yıldır araması bulunuyordu
Güvenlik güçleri 3 gün önce Meriç ilçesine bağlı Kadıdondurma köyü 1. askeri yasak bölge yakınlarında 3 kişiyi yakalamış, inceleme sonucu şüphelilerin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında yakalama kararı bulunan FETÖ zanlıları olduğu tespit edilmişti.
Adliyeye sevk edilen kadın zanlılar Ö.Y. ve B.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.
3 yıldır araması bulunan avukat E.Y'nin ise sorgusu Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde devam ediyordu.
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