Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 02:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Nijer'e gitti
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılmak üzere Nijer'e gitti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankouaro tarafından karşılandı.
Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Bakan Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile bir araya geldi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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