Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijer'in başkenti Niamey'de, Nijer Dışişleri Bakanı Kalla Ankouaro tarafından karşılandı.

Bakan Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı 47. Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısı çerçevesinde ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Bakan Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Çad Dışişleri Bakanı Amine Abba Siddick ve Maldivler Dışişleri Bakanı Abdullah Shahid ile bir araya geldi.