Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 12:14Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri ile görüştü
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’le görüşmüştür" denildi.
Görüşmenin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu NATO
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