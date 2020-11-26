Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kullanılan sığınak, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, ele geçirilen malzemelerin görüntülerini paylaştı.