Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ın kuzeyinde çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Irak'ın kuzeyinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerinin yurt içi ve sınır dışında terörle mücadelesi aralıksız sürüyor.
Irak'ın kuzeyinde komando birlikleri tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde teröristlerce kullanılan sığınak, mağaralarda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından, ele geçirilen malzemelerin görüntülerini paylaştı.
Irak kuzeyinde komando birliklerimiz tarafından yapılan arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralarda 1 adet 12.7 mm doçka uçaksavar silahı, 1 adet RPG-7 roketatar ve 1 adet 60 mm havan ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.https://t.co/TWJcQIhfVF pic.twitter.com/47N5ZqlOQ5— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 26, 2020
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Komando
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