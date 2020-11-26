TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, İçişleri Bakanlığının 2021 yılı bütçe görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Toplantıda, İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı bütçeleri ele alınacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun açıklamasından öne çıkanlar:

-Türkiye, bugün terörle mücadelede ilk defa tünelin ucuna bu kadar yaklaşmıştır.

-Bu yılki operasyonlarda 809 terörist etkisiz hale getirildi. Toplam 102 üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 10’u kırmızı listedendir. Genel toplam olarak 15 Temmuz’dan bugüne kadar yurt içinde 632 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirilmiş olup bunların 39’u kırmızı, 28’i mavi, 29’u yeşil, 70’i turuncu, 318’i gri, 148’i de liste dışındandır.

-Operasyonlar karşısında aşırı sol terör örgütleri ciddi kadro kayıpları, örgütsel daralma ve gerileme yaşamış, DHKP-C ve MLKP kırsaldan tamamen silinmiştir.

-FETÖ ile mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığından bugüne kadar 42 bin kişi ihraç edildi, 14 bin kişi görevden uzaklaştırıldı, 13 bin kişi görevlerine iade edildi.

-Türkiye'deki FETÖ operasyonlarında bugüne kadar 292 bin kişi gözaltına alındı, 96 bin kişi de tutuklandı.

-Bu yıl 76'sı büyük, 307'si orta; 99 bini kırsal ve 2900'ü şehirlerde olmak üzere toplam 102 bin iç güvenlik operasyonu yapıldı.

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